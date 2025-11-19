En Guaymas y Empalme, ribereños reportan caídas en captura, aunque el camarón grande sostiene el ingreso

Guaymas, Sonora. - Conforme avanza la temporada camaronera, las capturas del crustáceo son cada vez menores, pero en contraparte las tallas son mayores, lo que de alguna manera compensa esa situación manifestó Sergio Maldonado Ruiz.

El presidente de la Sociedad Cooperativa Pesquera de Ribera 'Empalme – Guaymas' dijo que a dos meses de haber iniciado la temporada de camarón las capturas ya son mucho menores que al principio, que de antemano ya eran malas.

En estos momentos los compañeros que salen a pescar llegan a la 'orilla' con 10 a 15 kilos de camarón aún con cabeza, cuando bien les va, con lo que apenas sacan para llevar el sustento a sus casas, enfatizó.

#Opinión | Hoy puedes leer en TRIBUNA a Gustavo Tena con su columna El despertar forzado: Cuando el caos revela la verdad uD83DuDDE3???https://t.co/S0H77HpS82 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 19, 2025

Sin embargo, puntualizó que la baja producción se compensa con las tallas más grandes que capturan, que en estos momentos son 16/20 y Under 15, las que son mejor pagadas, tanto por las comercializadoras como en la venta local, directo al consumidor, pues el kilogramo ya ronda los 150 a 200 pesos, aún con cabeza.

Fuente: Tribuna del Yaqui