Sagarhpa impulsa la Feria Gastronómica de Tilapia 2025 para promover su consumo

Hermosillo, Sonora.- Para promover el consumo de tilapia entre las familias sonorenses, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), invita a la ciudadanía a participar este 21 de noviembre en la Feria Gastronómica Tilapia 2025, un encuentro culinario que reunirá a productores, universidades y chefs especializados en esta especie.

La secretaria de la Sagarhpa, Celida López Cárdenas, señaló que la feria contará con la participación de destacados talentos culinarios, entre ellos chefs de la Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH), quienes realizarán demostraciones de cocina para mostrar la versatilidad y valor nutritivo de esta especie.

Detalló que se realizará de las 10:00 a las 14:00 horas de este viernes en la explanada del Centro de Gobierno, en Hermosillo; tendrá entrada y degustación gratuita, además de venta de tilapia fresca. Se busca acercar a los consumidores a un producto de calidad, accesible y con alto contenido proteico, impulsando a su vez a los productores del sector acuícola.

Una de las presentaciones centrales, agregó, estará a cargo de Jesús Valencia, chef del programa El Sabrosón, quien compartirá recetas, técnicas y recomendaciones para cocinar tilapia de manera sencilla, económica y deliciosa en el hogar.

Fuente: Tribuna del Yaqui