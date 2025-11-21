Navojoa, Sonora.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) hizo entrega del Canal Navojoa con nuevo revestimiento; una obra insignia del Plan Nacional de Tecnificación en el Valle del Mayo. Rodolfo Castro Valdez, director de Conagua en Sonora, precisó que se revistieron 3.21 kilómetros lineales con concreto hidráulico, beneficiando el inicio del ciclo agrícola otoño-invierno 2025.

Señaló que con la operación el nuevo revestimiento de concreto hidráulico del Canal Navojoa, el Distrito de Riego 038 del Río Mayo podrá garantizar una conducción de agua más eficiente para irrigar alrededor de 50 mil hectáreas.

Conagua entrega el Canal Navojoa con nuevo revestimiento en el Valle del Mayo

Esta obra marca un antes y un después en la agricultura del Valle del Mayo. Nos permitirá lograr grandes ahorros en volúmenes de agua, garantizando así el derecho humano al agua como lo mandata la Presidenta Claudia Sheinbaum", afirmó.

Castro Valdez puntualizó que el tramo modernizado comprende 3.21 kilómetros lineales (del km 0+000 al km 3+210) y corre paralelo a la mancha urbana de Navojoa.

300 millones de pesos es el monto que el Gobierno Federal ha destinado para la tecnificación del Valle del Mayo, un paso estratégico para impulsar la productividad agrícola y garantizar un uso más eficiente del agua en la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui