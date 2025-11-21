Escasez de carne se agrava tras sequía en región de Guaymas y Empalme; precios se disparan

Guaymas, Sonora.- Derivado de la sequía que ha azotado la región de Guaymas-Empalme y la entidad en general, el problema de la escasez de carne de res se ha agravado en los últimos meses, a grado tal que los carniceros no pueden responder a la demanda que se presenta de este producto.

De acuerdo a estimaciones de Ángel Zenea Osuna, presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Municipal Centro en Empalme y abastero, la escasez de carne se ha disparado en un 90 por ciento de mediados de año a la fecha, lo que muestra la magnitud del problema.

Atribuyó esta situación a la grave sequía que ha azotado a la región, sobre todo los dos años anteriores, lo que derivó en que muchos productores de ganado vendieron sus animales antes que se les murieran, como les ocurrió a algunos.

"Ahorita es más que difícil poder comprar una res en los ranchos de Guaymas y Empalme, pues los pequeños productores ya no tienen un solo animal, y los medianos y grandes ganaderos han estado vendiendo, a grado tal que les queda si acaso un tercio de lo que tenían de sus hatos, y tal vez menos", manifestó.

Zenea Osuna dijo que una situación similar se presenta en Hermosillo y Ciudad Obregón, a donde los abasteros de Guaymas y Empalme han estado acudiendo para comprar reses, igual que en municipios serranos donde hay ganadería.

Señaló que, como consecuencia de esto, el precio de la carne se disparó significativamente, en aproximadamente un 45 por ciento. "La semana pasada no trabajé ni un solo día porque no tenía producto, y hay compañeros carniceros en el mercado municipal que han estado inactivos hasta dos meses porque no han podido conseguir animales para sacrificar", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui