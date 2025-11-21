Un año de la aparición del brote de gusano barrenador en México; invierten 2 mil mdp en moscas estériles

Ciudad de México.- El 21 de noviembre de 2024, las autoridades de Estados Unidos anunciaron el cierre de la frontera para el ganado en pie, luego de que las autoridades sanitarias mexicanas notificaron la detención de gusanera en una becerra, que provenía de Guatemala, en el estado de Chiapas.

A un año de que la plaga de gusano barrenador se asentara en México y provocara el cierre inmediato de las exportaciones a Estados Unidos, la situación ha sido advertida como uno de los mayores golpes sufridos por el sector ganadero en las últimas décadas, dejando pérdidas referidas por arriba de los 15 mil millones de pesos, lo cual es casi siete veces mayor al impacto que se cuantificó en la plaga que golpeó al mismo sector hace más de 40 años.

Gusano barrenador, el peor golpe a ganaderos en más de 41 años

El daño de esta plaga se describe como la infestación producida cuando la mosca hembra coloca sus huevos en heridas y mucosas de animales de sangre caliente y humanos. Estas larvas terminan por alimentarse de los tejidos vivos y fluidos, que crecen de manera progresiva y agrandan la herida, para luego de entre cinco y siete días dejar el tejido y continuar su proceso para convertirse en moscas.

Fue el 21 de noviembre de 2024 cuando México localizó el primer caso de gusano barrenador en un bovino identificado en el Punto de Verificación e Inspección Federal en el municipio de Catazajá, Chiapas. A la fecha, ya van más de 10 mil casos en 13 de las 32 entidades federativas, con afectaciones que ya no solo tienen que ver con el consumo humano; también han alcanzado a animales domésticos.

Por otra parte, para el primer semestre de 2026 está previsto el arranque de la planta de producción de moscas estériles en Metapa de Domínguez, Chiapas, que se construye con inversión conjunta entre México y los Estados Unidos de 51 millones de dólares y tendrá capacidad de producción de 100 millones de moscas por semana, lo que fortalecerá de manera sustancial la frontera biológica del país.

Al cierre de 2025, la inversión conjunta con socios estratégicos alcanzará aproximadamente dos mil 122 millones de pesos, destinados a vigilancia, tratamiento, inspección, trampeo y fortalecimiento de infraestructura. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, también se ha puesto en marcha el programa integral para impulsar la producción de carne de calidad, con una inversión de 700 millones de pesos, para las y los ganaderos de Sonora, Durango y Coahuila, y así generar alternativas de agregación de valor de su ganado en México.

El Gobierno de México continuará trabajando de manera coordinada con las productoras y los productores, los gobiernos estatales y los socios internacionales para consolidar la contención y avanzar hacia la erradicación del gusano barrenador de ganado, garantizando un campo más sano, competitivo y seguro para todas y todos.

En este contexto, el gobierno mexicano ha supervisado el uso y la planeación de plantas modulares o móviles para la producción masiva de moscas estériles, no "generadores portátiles de moscas" en el sentido de criar moscas comunes, sino como parte de un programa fitosanitario avanzado, una técnica usada por primera vez en el mundo.

