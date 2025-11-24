Camarón producido en Sonora mantiene liderazgo a nivel mundial por su calidad: Cosaes

Hermosillo, Sonora.- El camarón producido en la entidad se mantiene entre los mejores del mundo por su calidad y manejo sanitario, destacó el Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora (Cosaes).

Miguel Ángel Castro Cosío, director de Cosaes, informó que hasta noviembre se han cosechado cerca de 70 mil toneladas, con expectativas de superar las 93 mil 200 obtenidas en 2024, para consolidar el liderazgo nacional del crustáceo sonorense.

Explicó que la sanidad acuícola es un pilar clave para alcanzar estos resultados, por lo que el organismo mantiene vigilancia permanente en cada fase del cultivo en las granjas de la entidad.

En el primer ciclo productivo, dijo, se sembraron 29 mil 504 hectáreas en 142 Unidades de Producción Acuícola (UPAs), mientras que para el segundo ciclo se atienden tres mil 221 hectáreas, correspondientes a 35 UPAs, lo que refleja el dinamismo del sector en Huatabampo, Etchojoa, Benito Juárez y otras regiones productoras.

Precisó que el cultivo del camarón en Sonora se limita a los meses cálidos, debido al lento crecimiento de los organismos en invierno, por lo que los productores han logrado altos estándares de calidad y competitividad en mercados nacionales e internacionales.

Para verificar el buen desarrollo del crustáceo de granja, el Cosaes realiza muestreos quincenales, revisión de parámetros productivos, además del monitoreo de estanques y fauna silvestre para prevenir enfermedades que pudieran afectar al sector, lo cual ha permitido mantener un excelente control sanitario durante el ciclo 2025.

Resaltan #Sagarhpa y el #Cosaes sanidad y liderazgo del camarón sonorense a nivel mundial



Hermosillo, Sonora; 24 de noviembre de 2025.- Para fortalecer la competitividad y sanidad de la acuacultura sonorense, el Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora (Cosaes), destacó… pic.twitter.com/GNzlL9gevd — ElCesarFraijo (@CesarFraijo2) November 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui