Agricultores del Valle del Yaqui no se suman a movilizaciones; acuerdan compromisos con gobierno del estado

Ciudad Obregón, Sonora.- El presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY) encabezó rueda de prensa en la que se dio a conocer el posicionamiento de los productores agrícolas del sur del Estado en relación a la movilización nacional que se está dando en más de 20 entidades del país.

Mario Alberto Pablos Domínguez dijo que los productores de la región están cumpliendo su palabra empeñada con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.

Estamos adheridos con el Frente Nacional, respetamos y estamos con las acciones que están realizando; obviamente, es un grito desesperado de todo el sector productivo, así como de los transportistas del centro de la República que se suman al gremio agricultor", señaló.

"Los productores de Sonora estamos sujetos a un compromiso con el gobernador de Sonora de mantener la paz social de nuestro Estado y no afectar a terceros, es lo que nos pidió en el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable realizado el pasado jueves 9 de octubre”, aclaró.

Detalló que el compromiso del mandatario estatal es el de gestionar todo lo solicitado en dicho consejo, como los esquemas de comercialización adecuados para vender todas las cosechas del territorio sonorense, los precios de garantía propuestos por los mismos agricultores, precios de apoyos de inducción, entre otros.

Quedamos en no manifestarnos por los apoyos que se han logrado gracias a la gestión del señor gobernador para lograr precios en el cártamo, en el trigo cristalino y le ha metido recursos para dar valor de rentabilidad", agregó.

Entre los compromisos destacó el de abrir ventanilla en los próximos días para los registros del trigo harinero, que aseguró sería un recurso importante que se derramará en Sonora.

Destacó que respaldan las actividades del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y en caso de que no se cumplan los compromisos del gobierno, se agregarían a las acciones de manifestación.

