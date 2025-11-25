Procuraduría Agraria busca dar certeza jurídica a mujeres propietarias en la Región del Mayo

Navojoa, Sonora.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México (Sedatu) organizó una 'Caravana para mujeres de la propiedad social', un programa que busca acercar los servicios agrarios y brindar certeza jurídica a las familias rurales de la Región del Mayo.

Martín Preciado Bracamontes, titular de la Oficina Agraria en el sur de Sonora, precisó que este evento tuvo como objetivo principal el acercar servicios, así como agilizar trámites y entregar documentos que otorguen certeza jurídica a las mujeres propietarias del área rural.

Con esto se busca fortalecer así los derechos agrarios y los proyectos productivos en la región, especialmente para mujeres y sujetos de la propiedad social que requieren apoyo sin trasladarse hasta Hermosillo", explicó.

La caravana se realizó en el auditorio teatro municipal 'Romeo Gómez Aguilar' y contó con la representación de las dependencias federales del ramo 15, como lo es el Tribunal Agrario (TUA), el Registro Agrario Nacional (RAN), la Procuraduría Agraria y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Fuente: Tribuna del Yaqui