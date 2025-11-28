Sonora se mantiene libre de gusano barrenador, confirma Sader; se han realizado más de 790 mil inspecciones

Hermosillo, Sonora.- A un año de que se registrara el primer cierre de la frontera norte mexicana por la presencia de gusano barrenador en el país, la plaga continúa ausente del estado de Sonora; así lo confirmó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

A la fecha, no se ha confirmado la presencia de ningún caso en ninguna especie animal, datos derivados de la vigilancia permanente que mantienen, según datos oficiales de Sader. Así mismo, la dependencia señala que mantiene coordinación directa con los propios productores, así como entre el Gobierno Federal y estatal.

Desde noviembre de 2024 y hasta este 28 de noviembre, se han realizado poco más de 785 mil 102 inspecciones a bovinos, durante las cuales se han atendido mil 402 heridas sin que se haya encontrado miasis ni complicaciones asociadas al gusano barrenador. En tanto, se han efectuado cinco mil 302 inspecciones a aves, caprinos, ovinos, cerdos y equinos, todas sin presencia de dicha plaga.

Vigilancia y acciones

5 puntos de verificación interna (Estación Don, Yécora, Agua Prieta y dos en San Luis Río Colorado).

3 estaciones cuarentenarias.

6 baños de línea.

362 inspectores del Gobierno del Estado.

96 Asociaciones Ganaderas.

Comité de Campaña para la Erradicación de Tuberculosis Bovina y Brucelosis.

Comité de Inspección Pecuaria del Estado de Sonora (CIPES).

Capacitación y coordinación con el sector:

La secretaría puntualizó que se ha brindado capacitación en las 96 Asociaciones Ganaderas, dirigidas a los más de 33 mil productores que integran el sector en Sonora, con la finalidad de reforzar las medidas de prevención, detección y notificación oportuna del gusano barrenador.

Protocolo de prevención y control:

Vigilancia permanente mediante trampas distribuidas en el estado.

Notificación inmediata de cualquier sospecha de infestación a SENASICA–CPA.

Certificación sanitaria del ganado para su movilización.

Instalación de cinturones sanitarios en zonas estratégicas.

Capacitación continua a productores y personal de inspección.

