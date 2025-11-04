Sader impulsa una estrategia intensiva para la entrega de fertilizante en Cajeme y Navojoa

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Sonora anunció el arranque de una estrategia intensiva de distribución de fertilizante gratuito, con el objetivo de agilizar la entrega correspondiente a la segunda etapa del programa 2025, la cual lleva un avance del 55.18 por ciento, y con ello asegurar que los apoyos lleguen oportunamente a los agricultores del sur del estado, donde se concentra más del 50 por ciento del padrón de beneficiarios.

Por instrucciones del representante estatal, Juan Manuel González Alvarado, la dependencia implementará un plan de entrega intensiva en los Centros de Distribución (Cedas) de Cajeme y Navojoa, donde se prevé atender a más de 300 productores por día equivalente a 200 toneladas diarias.

En Cajeme, la entrega se realizará del 5 al 8 de noviembre, mientras que en Navojoa tendrá lugar del 5 al 8 y el día 11 del mismo mes, en coordinación con los ayuntamientos y comités locales, para facilitar el acceso y flujo en los puntos de distribución, que trabajarán para todos los municipios con beneficiarios del sur del estado.

González Alvarado reiteró el llamado a las y los productores para acudir a recoger su fertilizante gratuito en las fechas establecidas, a fin de asegurar el uso oportuno del insumo durante el ciclo agrícola y aprovechar los beneficios del programa.

CEDA Cajeme: Calle Basilicio Romo esquina con Calle Miguel Hidalgo y Costilla, número 1022, Ejido Marte R. Gómez

CEDA Navojoa: Calle Jesús García, 85223 Ejido Bacabachi, Sonora.

¡La producción de maíz tiene apoyo! uD83CuDF3D

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que las y los productores de maíz reciben Producción para el Bienestar, Fertilizantes para el Bienestar y Sembrando Vida, programas que suman una inversión anual de 76 mil mdp. pic.twitter.com/pM88CXne6l — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) October 31, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui