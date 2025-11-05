Ciudad Obregón: Alcano logra bajar costo del agua y garantizar riego completo a pequeños productores

Ciudad Obregón, Sonora.- El presidente de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano), Juan Pablo Mendoza, destacó que gracias a los movimientos, acciones y gestiones realizadas ante los organismos correspondientes, finalmente se logró una reducción en el precio del millar de agua para el próximo ciclo agrícola, el cual se fijó finalmente en 360 pesos.

También destacó que uno de los logros es que se autorizara a los pequeños productores de entre cinco y 20 hectáreas que pudieran sembrar el 100 por ciento de la superficie y para ello contaran con cinco millares de metros cúbicos.

De los 427 pesos con los que se había iniciado y que, a raíz del problema que se generó allá mismo cuando fuimos al distrito y que no nos permitieron la entrada, ahí era de 427 y a raíz de esa presión se bajó a 400, que no era lo que nosotros queríamos; nosotros siempre hemos estado, estuvimos diciendo que queríamos 300 pesos, se nos hacía más justo", manifestó.

El presidente de la mencionada agrupación agropecuaria recordó que el precio que contemplaba el distrito era de 400 pesos por millar y el volumen de agua asignado por hectárea ascendía a cuatro millares.

Al romper con esa disposición de ellos, el hacerlos cambiar para reducir el precio y aumentar el volumen a 5 millares, eso también gracias a la intervención del Gobierno del Estado, se pudo reducir el costo hasta 360 pesos", destacó.

Juan Pablo Mendoza agregó que dentro de la organización que preside, participan productores con más de 20 hectáreas e indicó que seguirán en la lucha para que les autoricen sembrar el 100 por ciento de la superficie con la que cuentan.

Agregó que, una vez resuelto el problema del costo por millar de agua y el incremento en el volumen para cada productor, los problemas que deberán enfrentar son la falta de precios para diferentes cultivos.

Nos decían antes que el director de la unión nuestra que le había llegado un comunicado de México donde le decían que muy probablemente el trigo harinero perdiera 2 mil pesos de apoyo que tiene y eso es gravísimo", acusó.

Tras esto último, el líder del Alcano manifestó que su lucha continúa. La Alianza Campesina del Noreste insistió en que, debido a que no cuentan con garantías suficientes debido a la falta de precio, los productores de la región no son sujetos a crédito, lo que dificulta más su situación ante el ciclo agrícola que inició el pasado mes de octubre.

Fuente: Tribuna del Yaqui