Sonora: Sector ribereño está al borde del colapso por falta de apoyo y escasez de recursos

Ciudad Obregón, Sonora.- Con lo que está sucediendo en las diferentes pesquerías y la total falta de apoyo de parte del Gobierno Federal, el sector pesquero de ribera está al borde del colapso, manifestó Manuela Ojeda Amador, secretaria de la Federación de Cooperativas Pesqueras 'Florentino López Tapia'.

La lideresa de los pescadores ribereños lamentó que mientras por un lado el recurso marino se está escaseando, como el caso del camarón, y como ha ocurrido con el calamar, la aguamala y otros productos, por otro el gobierno ha eliminado programas con los que los trabajadores del mar podían paliar un poco la difícil situación.

Dijo que al llegar el llamado gobierno de la Cuarta Transformación desaparecieron los apoyos de la gasolina ribereña, el de avituallamientos de embarcaciones menores, el de adquisición de motores, de redes y otros más que eran de mucha ayuda para el sector.

#Seguridad | Ciudad Obregón: Se genera confusión y pánico durante evacuación de tienda departamental uD83DuDE31uD83DuDEA8https://t.co/YT20KQGqAp — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 5, 2025

"Dejaron solo el Bienpesca, que la verdad es una vacilada, porque con 20 pesos que corresponden por día con este programa ningún pescador y sus familias van a sobrevivir", agregó.

Ojeda Amador expuso que en el tema de las pesquerías, mientras por una parte los productos se agotan, por otro surgen gentes que se quieren aprovechar de la necesidad del pescador y pagar a como les viene en gana, "y esto no es así".

Hizo alusión al calamar, el cual los compradores y comercializadoras lo querían comprar a siete u ocho pesos, aprovechándose precisamente de la necesidad del pescador, como igual ocurrió en su momento con la aguamala, que también "la querían pagar a una baba", aseveró. Sostuvo que para evitar el colapso el sector obligadamente debe de estar unido y respetar acuerdos.

Fuente: Tribuna del Yaqui