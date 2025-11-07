Ganaderos de Sonora refuerzan estrategias ante el cierre prolongado de la frontera para el paso de ganado en pie

Hermosillo, Sonora.- La Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) trabaja junto con autoridades estatales y federales en nuevas estrategias para enfrentar el cierre de la frontera con Estados Unidos a la exportación de ganado en pie, una medida que se mantiene desde hace casi diez meses por la presencia del gusano barrenador en distintas zonas del país.

El presidente de la UGRS, Juan Ochoa Valenzuela, destacó que, aunque Sonora conserva un estatus sanitario ejemplar, la restricción continúa afectando el ciclo comercial de los productores locales. Sin embargo, confió en que las recientes gestiones binacionales abrirán la puerta a una pronta reapertura.

Estamos en comunicación permanente con las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, así como con sus homólogos en Estados Unidos; hay disposición para encontrar una solución conjunta", explicó.

Señaló que el mercado nacional ha permitido compensar parte de las pérdidas, gracias a los buenos precios que se mantienen en el país. Agregó que los productores ven con optimismo los resultados de la reciente reunión entre representantes agropecuarios de ambos países, donde se abordó la posibilidad de establecer una fecha tentativa para la reapertura de la frontera.

"Confiamos en que el trabajo coordinado dé frutos; hay interés mutuo, y el ganado sonorense tiene una demanda sólida en Texas y otros estados del sur", subrayó. Asimismo, informó que la UGRS impulsa alternativas para diversificar los destinos del producto, incluyendo el fortalecimiento del mercado nacional y la puesta en marcha del Parque Industrial Ganadero, donde se busca procesar y agregar valor a la carne local.

Fuente: Tribuna del Yaqui