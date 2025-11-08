Productores de Ciudad Obregón logran avances, pero la lucha por precios de garantía sigue

Ciudad Obregón, Sonora.- Productores de diferentes organizaciones destacaron que, gracias a la lucha que protagonizaron recientemente, se obtuvieron buenos resultados en lo que respecta al costo del millar de agua para la siembra de cultivos, la asignación de un mayor volumen del vital líquido y se autorizó el 100 por ciento de la superficie de siembra a agricultores de entre cinco y 20 hectáreas.

Sin embargo, los agricultores coincidieron en que los problemas más significativos y su lucha continúan, esto debido a que aún no se cuenta con precios de garantía y, debido a dicha situación, las instituciones financieras no les pueden otorgar créditos debido a que no tienen la certeza de que el productor podrá pagar los préstamos o financiamientos otorgados.

Al respecto, el presidente de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano), Juan Pablo Mendoza, destacó que en días pasados, uno de los directivos de esta organización recibió una carta en la que se le notifica la posibilidad de que probablemente el trigo harinero perdiera dos mil pesos en materia de apoyo.

Nos decían antes que a un director de nuestra unión le había llegado un comunicado de México donde le decían que muy probablemente el trigo harinero perdiera esos dos mil pesos de apoyo que tiene y eso es gravísimo, porque entonces el precio del trigo caía en cinco mil pesos y si nos vamos a una media de 6 toneladas, son 30 mil pesos. ¿Cuánto se ocupa para establecer una hectárea de trigo? 30 mil ajustados", expresó.

Agregó que sembrar bajo las condiciones que se están presentando representa un gran riesgo para los productores y además resulta poco atractivo llevar a cabo esta actividad.

Por su parte, el integrante de la Unión de Organizaciones Regionales Campesinas (Unorca) Olegario Carrillo también destacó la necesidad e importancia de contar con el apoyo de las autoridades federales en materia de precios de garantía con el objetivo de lograr la rentabilidad de la actividad agropecuaria.

Agregó que otro de los problemas que enfrentan los productores de los Valles del Yaqui y Mayo y de otras organizaciones, además de los precios de garantía, está relacionado con el tema de la comercialización de los productos.

Finalmente, reiteró la importancia de que desde la capital del país, las autoridades volteen a ver y atiendan la problemática por la que está atravesando el campo sonorense.

360 pesos será el costo por millar de agua para la siembra; además, se aumentó un millar de agua adicional para el riego de las cosechas.

Fuente: Tribuna del Yaqui