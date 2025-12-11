Fortalece Conagua en Sonora la gestión del agua en los Distritos de Riego 041 y 038

Navojoa, Sonora.- Con el objetivo de dar seguimiento al Programa Nacional de Tecnificación, revisar el avance del ciclo agrícola 2025–2026 y planear la continuidad de las obras hacia 2026, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizó este jueves 11 de diciembre dos reuniones de los Comités Hidráulicos en el noroeste del país, encabezadas por Rodolfo Castro Valdez, director general del Organismo de Cuenca Noroeste.

En el Distrito de Riego 041, Río Yaqui, se revisaron los avances del ciclo agrícola y el plan de riegos 2025–2026 y en el Distrito de Riego 038, Río Mayo, se informó que las obras del Programa Nacional de Tecnificación presentan un avance del 98 por ciento, con conclusión estimada a mediados de este mes.

Es fundamental la planeación para los años restantes del programa y la continuidad de las obras en 2026. Invitamos a los módulos a considerar sus necesidades para mejorar la eficiencia en el riego de parcelas", señaló Castro Valdez.

El presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui, Mario Alberto Pablos Domínguez, resaltó que estas obras son fundamentales para garantizar un uso más eficiente del agua y fortalecer la infraestructura agrícola de la región.

Por su parte, el presidente del Distrito de Riego del Río Mayo, Luis Gerardo Villalobos Hernández, destacó que el avance del 98 por ciento refleja el compromiso institucional con los productores y con la población, y señaló que la continuidad de estas acciones hacia 2026 será clave para consolidar la eficiencia en el riego.

El sifón invertido del canal principal margen izquierda una de las obras fundamentales del #ProgramaNacionaldeTecnificación de la ??@conagua_mx? en el Distrito de Riego 038 en el Calle del Mayo en Sonora, se encuentra en su etapa final de construcción. pic.twitter.com/d8dpavkwUG — Conagua OC Noroeste (@ConaguaOCSonora) December 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui