Inspectores de EU visitan Sonora para evaluar condiciones sanitarias para exportación de ganado

Hermosillo, Sonora.- Este jueves 11 de diciembre de 2025 arribaron a Sonora los inspectores de la agencia sanitaria de Estados Unidos, para realizar una evaluación directa de las condiciones con las que opera el estado en materia de sanidad ganadera.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), Juan Ochoa, confirmó que los especialistas visitarán las cuarentenarias de Douglas y Agua Prieta con el objetivo de verificar si cumplen los requisitos técnicos necesarios para avanzar en la tan esperada reapertura de la frontera a la exportación de ganado sonorense.

Esta revisión representa uno de los pasos más relevantes dentro del proceso de negociación entre autoridades sanitarias de ambos países, ya que determinará si Sonora mantiene el estatus adecuado y los controles suficientes para garantizar un envío seguro de becerros hacia el mercado estadounidense", dijo.

Señaló que, de resultar favorable este análisis, podría definirse en las próximas semanas una fecha concreta para reactivar el cruce de ganado. La suspensión de Estados Unidos a la exportación de ganado desde México ha tenido un impacto económico significativo en el país, generando pérdidas estimadas en alrededor de 700 millones de dólares.

Fuente: Tribuna del Yaqui