Navojoa: Trabajos para la tecnificación del Valle del Mayo están a punto de concluir

Navojoa, Sonora.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizó un recorrido por el Valle del Mayo para conocer los avances del Plan Nacional de Tecnificación, donde se indicó que los trabajos muestran un 98 por ciento de progreso.

Rodolfo Castro Valdez, director de Conagua en Sonora, mencionó que durante el recorrido se visitaron obras fundamentales para la tecnificación del valle, tales como la construcción del sifón invertido en el canal principal del Distrito de Riego 038, para la conducción del agua hacia una superficie de 20 mil hectáreas.

Estamos haciendo un recorrido de supervisión en la etapa final del Plan Nacional de Tecnificación en el Distrito de Riego 038… Ya estamos en la parte del cierre final y sobre todo, poder tener listo esto en los próximos días", señaló.

Además, precisó que se concluyó el suministro e instalación de sistemas de riego tecnificado en 217 hectáreas en el Valle del Mayo; un paso fundamental para la reconversión de cultivos.

