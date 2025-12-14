Comenzarán con la construcción del Centro de Procesamiento de Carne en Sonora; UGRS recibirá mitad del recurso

Hermosillo, Sonora.- La Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) recibirá antes de finalizar el año el primer depósito para comenzar con el Centro de Procesamiento de Carne que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para Sonora, afirmó Juan Ochoa Valenzuela.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora dijo que este primer depósito es la mitad del recurso anunciado, es decir, más de 400 millones de pesos, para comenzar con la primera etapa. Juan Ochoa Valenzuela dijo que la otra mitad del recurso de los 831 millones de pesos anunciados se depositará en el mes de enero del 2026.

"En enero comenzamos, ya tenemos el proyecto ejecutivo, ya tenemos todo listo y la construcción sería en Terrasol una parte y otra en las instalaciones en la sala de corte, donde hoy mismo lo tenemos". En total son 831 millones de pesos que se tienen presupuestados y se busca procesar la carne para no depender del cruce de ganado en pie hacia Estados Unidos.

Antecedentes

Ante el primer cierre de la frontera de Estados Unidos para el pase de ganado de México, en noviembre del 2024, los productores y ganaderos de Sonora se encuentran en incertidumbre, debido a que el problema de gusano barrenador ha avanzado a más entidades de la república.

La presencia de gusano se detectó en reses de ranchos en Guerrero, Chiapas y Tabasco; con el paso de los meses, avanzó de Veracruz, Tamaulipas y, por último, Nuevo León. En febrero del 2025, la frontera se volvió a habilitar para el cruce de ganado caminando hacia Estados Unidos, pero en julio de este año se volvió a cerrar por la presencia de más gusanos en Veracruz, lo que se catalogó como un riesgo que pudiera avanzar a las entidades fronterizas.

En septiembre de este año, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el plan para apoyar a los ganaderos con presupuesto mayor a los 831 millones de pesos, para la industrialización de la carne en Sonora. 20 mil agremiados tiene la Unión Ganadera Regional de Sonora, que se beneficiarán con este centro industrial.

Fuente: Tribuna del Yaqui