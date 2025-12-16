Impulsa Sader en Sonora fortalecimiento del sector ganadero, pesquero y agrícola

Hermosillo, Sonora.- Durante el presente año 2025, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Sonora realizó una inversión de 13 mil 702 millones de pesos, que fueron destinados para beneficiar a más de 163 mil productores de la entidad.
Juan Manuel González Alvarado, representante de Sader, explicó que se reforzó de manera integral el sector ganadero, pesquero y agrícola a través de los principales programas de apoyo. Así mismo, reconoció el respaldo que existe de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como de las gestiones realizadas por el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, y por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, cuya coordinación institucional fue clave en la consolidación de apoyos en favor del campo sonorense.
González Alvarado puntualizó que se ha mantenido un trabajo permanente de acompañamiento con los productores del estado, enfocados principalmente en mejorar las condiciones, tanto económicas como sociales, del sector primario.
Principales programas de Sader en Sonora en 2025
Programa Especial de Energía Eléctrica de Uso Agrícola (PEUA)
Acción: Subsidio a la tarifa eléctrica para cuatro mil 800 pozos destinados al bombeo y rebombeo de agua para riego agrícola.
Inversión: $12,000,000,000
Beneficiarios: 23 mil
Programa para la industrialización de la carne en el norte
Acción: Incentivo a la industria pecuaria mediante mejoramiento genético (sementales), engorda e industrialización de la carne.
Inversión: $869,600,000
Beneficiarios: 33 mil
Apoyos de trigo harinero – Precios de garantía 2025
Acción: Apoyo compensatorio para fortalecer la rentabilidad del cultivo de trigo harinero ante el mercado internacional.
Inversión: $306,205,650
Beneficiarios: Tres mil 660
Apoyos para rastreo fitosanitario – Atención a zonas vulnerables
Acción: Mitigación de focos de infestación de plagas y enfermedades en predios no sembrados por sequía en el ciclo 2024–2025.
Inversión: $91,517,206
Beneficiarios: Dos mil 591
Programa de Sanidades 2025
Acción: Fortalecimiento de la sanidad animal y vegetal mediante campañas fitozoosanitarias.
Inversión: $95,178,096
Beneficiarios: 71,000
Programa Bienpesca 2025
Acción: Apoyo económico anual a pescadores para mantener e incentivar su actividad productiva.
Inversión: $91,920,000
Beneficiarios: 12 mil 256
Apoyos de reconversión productiva y atención a la sequía agrícola
Acción: Impulso a cultivos de bajo requerimiento hídrico para optimizar el uso del agua y ordenar el mercado.
Inversión: $74,960,900
Beneficiarios: 559
Programa de Fertilizantes para el Bienestar 2025 (Nuevo Ingreso)
Acción: Incremento de la productividad mediante la aplicación de fertilizantes.
Inversión: $65,280,000
Beneficiarios: Seis mil 800
Programa de Fertilizantes para el Bienestar 2025
Acción: Fortalecimiento de la producción agrícola con fertilizantes.
Inversión: $47,984,000
Beneficiarios: Cinco mil 229
Producción para el Bienestar 2025
Acción: Apoyo por hectárea cultivada para pequeños productores de granos básicos.
Inversión: $42,196,700
Beneficiarios: Cinco mil 099
Créditos Cosechando Soberanía – Agricultura
Acción: Créditos a tasas preferenciales para maíz, frijol, trigo y miel.
Inversión: $17,000,000
Beneficiarios: 80
Fuente: Tribuna del Yaqui