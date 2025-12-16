Hermosillo, Sonora.- Durante el presente año 2025, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Sonora realizó una inversión de 13 mil 702 millones de pesos, que fueron destinados para beneficiar a más de 163 mil productores de la entidad.

Juan Manuel González Alvarado, representante de Sader, explicó que se reforzó de manera integral el sector ganadero, pesquero y agrícola a través de los principales programas de apoyo. Así mismo, reconoció el respaldo que existe de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como de las gestiones realizadas por el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, y por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, cuya coordinación institucional fue clave en la consolidación de apoyos en favor del campo sonorense.

González Alvarado puntualizó que se ha mantenido un trabajo permanente de acompañamiento con los productores del estado, enfocados principalmente en mejorar las condiciones, tanto económicas como sociales, del sector primario.

Impulsa Sader en Sonora fortalecimiento del sector ganadero, pesquero y agrícola

Principales programas de Sader en Sonora en 2025

Programa Especial de Energía Eléctrica de Uso Agrícola (PEUA)

Acción: Subsidio a la tarifa eléctrica para cuatro mil 800 pozos destinados al bombeo y rebombeo de agua para riego agrícola.

Inversión: $12,000,000,000

Beneficiarios: 23 mil

Programa para la industrialización de la carne en el norte

Acción: Incentivo a la industria pecuaria mediante mejoramiento genético (sementales), engorda e industrialización de la carne.

Inversión: $869,600,000

Beneficiarios: 33 mil

Apoyos de trigo harinero – Precios de garantía 2025

Acción: Apoyo compensatorio para fortalecer la rentabilidad del cultivo de trigo harinero ante el mercado internacional.

Inversión: $306,205,650

Beneficiarios: Tres mil 660

Apoyos para rastreo fitosanitario – Atención a zonas vulnerables

Acción: Mitigación de focos de infestación de plagas y enfermedades en predios no sembrados por sequía en el ciclo 2024–2025.

Inversión: $91,517,206

Beneficiarios: Dos mil 591

Programa de Sanidades 2025

Acción: Fortalecimiento de la sanidad animal y vegetal mediante campañas fitozoosanitarias.

Inversión: $95,178,096

Beneficiarios: 71,000

Programa Bienpesca 2025

Acción: Apoyo económico anual a pescadores para mantener e incentivar su actividad productiva.

Inversión: $91,920,000

Beneficiarios: 12 mil 256

Apoyos de reconversión productiva y atención a la sequía agrícola

Acción: Impulso a cultivos de bajo requerimiento hídrico para optimizar el uso del agua y ordenar el mercado.

Inversión: $74,960,900

Beneficiarios: 559

Programa de Fertilizantes para el Bienestar 2025 (Nuevo Ingreso)

Acción: Incremento de la productividad mediante la aplicación de fertilizantes.

Inversión: $65,280,000

Beneficiarios: Seis mil 800

Programa de Fertilizantes para el Bienestar 2025

Acción: Fortalecimiento de la producción agrícola con fertilizantes.

Inversión: $47,984,000

Beneficiarios: Cinco mil 229

Producción para el Bienestar 2025

Acción: Apoyo por hectárea cultivada para pequeños productores de granos básicos.

Inversión: $42,196,700

Beneficiarios: Cinco mil 099

Créditos Cosechando Soberanía – Agricultura

Acción: Créditos a tasas preferenciales para maíz, frijol, trigo y miel.

Inversión: $17,000,000

Beneficiarios: 80

