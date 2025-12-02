Ciudad Obregón: Aphym destaca unidad y resiliencia de horticultores ante desafíos del ciclo agrícola

Ciudad Obregón, Sonora.- La Asociación de Productos Hortícolas del Yaqui y Mayo (Aphym) llevó a cabo su 41 Asamblea General Ordinaria, en el marco de la cual su presidente, Alberto Cruz Elías Calles, dio a conocer los desafíos que los horticultores tuvieron que enfrentar el ciclo agrícola; además, indicó la necesidad de que el gremio permanezca unido para asegurar la continuidad de esta actividad en el sur de la entidad.

Señaló que el sector enfrentó obstáculos significativos, como la escasez y baja calidad del agua, rendimientos menores a los esperados y un mercado poco favorable; sin embargo, considera que, a pesar de dichas situaciones, los productores lograron mantener la producción agrícola, así como el empleo y el bienestar en las comunidades vinculadas a esta cadena productiva.

Cruz Alías Calles agregó que actualmente la horticultura se encuentra ante temas de impacto nacional e internacional, entre ellos la posible reforma a la Ley de Aguas Nacionales, el incremento al salario mínimo, las presiones derivadas de la revisión del Tratado de Libre Comercio (T-MEC) y diversos desafíos sanitarios.

