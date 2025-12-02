Retoman apoyos agrícolas para el Valle del Yaqui; destaca avances para el campo sonorense

Ciudad Obregón, Sonora.- De acuerdo a la información proporcionada por el presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY), Mario Alberto Pablos Domínguez, en los próximos días se retomarán los pagos de los apoyos para la actividad agrícola que otorga el Gobierno Federal.

"En la reunión pasada con el gobernador Alfonso Durazo, estuvo presente el subsecretario de agricultura, Leonel Cota Montaño, y nos dan a conocer que el registro se abrió de nueva cuenta para el pago de los apoyos correspondientes a los ciclos 2023-2024 y 2024-2025; entonces, ya está en nosotros los productores, hay que acercarse a los Centros de Aprendizaje para Desarrollo Rural (Caders)", señaló.

Sin embargo, Pablos Domínguez destacó que anteriormente las autoridades otorgaban los apoyos hasta 300 toneladas y en esta ocasión se redujeron los volúmenes a 140, situación que afecta a los productores, pero dicha medida ya representa un avance y un beneficio.

Las cosas van caminando favorablemente en un sentido porque ya está tangible que se va a retomar; lo único que observábamos es que nos bajaron el volumen, pero bueno, se va a ver cómo puede meter todo su volumen en el esquema de apoyo", indicó.

Pablos Domínguez mencionó que, en cierta medida, los logros que se han obtenido en materia de apoyos y beneficios para la actividad agrícola están relacionados con las acciones que llevó a cabo el Frente Nacional del Rescate de Campo Mexicano; sin embargo, recordó que los productores sonorenses se sujetan a las gestiones del gobernador del estado.

Finalmente, comentó que, en lo que respecta a los precios de garantía, el subsecretario de agricultura, Cota Montaño, les dio a conocer que actualmente se ha establecido precio de garantía para el trigo harinero.

#Campo | México activa EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL por gusano barrenador; gobierno acelera este plan uD83DuDC1B??https://t.co/wxa6aU9FFo — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui