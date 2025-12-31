Gusano barrenador: Se registran 698 casos activos en México al corte de 2025

Ciudad de México.- México enfrenta 698 casos de gusano barrenador del ganado (GBG) en 13 entidades, con mayor prevalencia en bovinos y una presencia que también afecta a caninos, equinos e incluso humanos, de acuerdo con el último corte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) al 29 de diciembre.

Oaxaca encabeza la lista con 168 casos activos, seguido de Veracruz, Yucatán y Chiapas, lo que confirma que la plaga sigue concentrándose en el centro y sur del país. Del total de casos activos, 409 corresponden a bovinos, seguido por 178 en caninos, 34 en equinos y 23 en suinos, además de registro en ovinos, caprinos, felinos, humanos y aves.

Esta reproducción mantiene en alerta a las autoridades sanitarias por el impacto productivo y de salud pública que implica la persistencia del parásito. Aunque actualmente se reportan 13 estados con casos activos, el historial muestra que 16 entidades han registrado presencia del gusano barrenador en los últimos 13 meses.

En este periodo, México suma 13 mil 35 casos acumulados, con Chiapas como el estado más afectado, al concentrar más de cinco mil registros, seguido por Oaxaca, Veracruz y Yucatán. Por especie, los bovinos representan la mayor carga sanitaria con más de nueve mil casos acumulados, mientras que los caninos superan los mil 700. También se documentan contagios en suinos, equinos, ovinos y humanos, lo que obliga a mantener protocolos diferenciados de atención y vigilancia epidemiológica.

En humanos se han confirmado 101 casos acumulados, principalmente en Chiapas, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Actualmente permanecen activos tres casos humanos, lo que refuerza la necesidad de coordinación entre autoridades de salud animal y humana para evitar complicaciones mayores.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que, al cierre de 2025, la inversión con socios estratégicos alcanzará alrededor de dos mil 122 millones de pesos, destinados a vigilancia, tratamientos, inspección, trampeo y fortalecimiento de infraestructura sanitaria.

Como parte de estas acciones, se dispersaron cuatro millones de moscas estériles, una de las principales herramientas para el control biológico del parásito. Asimismo, para el primer semestre de 2026 está previsto el arranque de la planta de producción de moscas estériles en Metapa de Domínguez, Chiapas, desarrollada con inversión conjunta entre México y Estados Unidos. La instalación tendrá capacidad para producir 100 millones de insectos por semana. Lo que permitirá la cobertura del control sanitario.

