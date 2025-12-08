Alertan en Sonora a pescadores por creciente riesgo de tiburones en temporada de frío

Guaymas, Sonora.- A extremar precauciones ante el incremento de los riesgos por la presencia de tiburones en aguas de ribera y bahías durante estas fechas en que cambia el clima, y con ello la temperatura en el mar, hizo José de Jesús Presiche Olachea a sus compañeros pescadores, especialmente los que se dedican a la captura de almeja, callo y caracol mediante buceo.

El presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras 'Puerto de Guaymas' recordó que en un periodo de cinco años se han registrado cuatro muertes de buzos a causa de ataques de tiburón en distintos puntos del litoral sonorense: El primero en Puerto Peñasco, dos en Puerto Yavaros y otro en El Tóbari.

Subrayó que la intención de este llamado es evitar que se repitan tragedias similares y pidió a la comunidad pesquera mantener protocolos de seguridad, y que el Gobierno Federal mantenga el apoyo a pescadores mediante la dotación de pulseras repelentes de tiburones para que puedan trabajar más tranquilos.

uD83DuDD25¡Tribuna Top 3 de los Espectaculos!



Con Maja, te presentamos los mejores shows y eventos que no puedes perderte. ¡Prepárate para vivir momentos inolvidables!https://t.co/dG2fPF5Pma#TribunaTop3 #Espectáculos #ConMaja #EventosImperdibles pic.twitter.com/ZKFwgnqF1Z — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 8, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui