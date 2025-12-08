Alertan en Sonora a pescadores por creciente riesgo de tiburones en temporada de frío

Guaymas, Sonora.- A extremar precauciones ante el incremento de los riesgos por la presencia de tiburones en aguas de ribera y bahías durante estas fechas en que cambia el clima, y con ello la temperatura en el mar, hizo José de Jesús Presiche Olachea a sus compañeros pescadores, especialmente los que se dedican a la captura de almeja, callo y caracol mediante buceo.
El presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras 'Puerto de Guaymas' recordó que en un periodo de cinco años se han registrado cuatro muertes de buzos a causa de ataques de tiburón en distintos puntos del litoral sonorense: El primero en Puerto Peñasco, dos en Puerto Yavaros y otro en El Tóbari.
Subrayó que la intención de este llamado es evitar que se repitan tragedias similares y pidió a la comunidad pesquera mantener protocolos de seguridad, y que el Gobierno Federal mantenga el apoyo a pescadores mediante la dotación de pulseras repelentes de tiburones para que puedan trabajar más tranquilos.
