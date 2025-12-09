Pescadores de Guaymas ven mala temporada camaronera; "no hay producto", afirman

Guaymas, Sonora.- Si bien oficialmente todavía le queda vigencia de algunos meses, de acuerdo a tiempos establecidos por las autoridades de pesca, en la realidad la temporada camaronera se encuentra en su etapa final ante la escasez de producto en aguas de la ribera regional, esto según pescadores de la región de Guaymas y Empalme.

Incluso, la gran mayoría de los pescadores ribereños ya optaron por la captura de otras especies, principalmente el calamar, dado que el camarón ya no es redituable ante los costos de producción contra la poca presencia del recurso en aguas de ribera. José Ramón Ocampo Meza, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras 'Guaymas – Empalme', manifestó que, en su caso, como en la gran mayoría de sus compañeros pertenecientes a otras agrupaciones pesqueras, mejor se mudó a la pesca de calamar.

Dijo que afortunadamente el cefalópodo mantiene presencia en aguas regionales, el cual además tiene tamaños considerables, por lo que deja un mayor margen de utilidad que el camarón. Actualmente son pocos los pescadores que salen a la captura de camarón, agregó, los que en promedio llegan a 10 kilogramos máximo de producción, cuya utilidad se debe repartir en cuando menos dos personas por panga, por lo que ya no es negocio.

El líder ribereño consideró que para que el llamado 'oro rosado' sea negocio para futuras temporadas es necesario que se tomen algunas medidas, como es una efectiva inspección y vigilancia para evitar la depredación del recurso; regular la expedición de permisos y negociar buenos precios, principalmente. Esta fue otra temporada para el olvido, como ocurrió con las dos anteriores, que igual fueron muy malas, puntualizó Ocampo Meza.

Fuente: Tribuna del Yaqui