Sonora: Autorizan permisos de 38 mil hectáreas para el Valle del Mayo y Fuerte Mayo

Navojoa, Sonora.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Sonora informó que se han autorizado 38 mil 783 hectáreas para el ciclo otoño–invierno 2025-2026 en el Valle del Mayo y Fuerte Mayo, lo que representa un avance significativo en el proceso de expedición de permisos de siembra en la región.

El jefe del Distrito de Desarrollo Rural (DDR) 149 Navojoa, Jesús Rubén Leyva Flores, señaló que este registro refleja el movimiento activo y la organización de los productores, aun ante la incertidumbre generada por la falta de un precio de garantía para el trigo. Del total autorizado, 35 mil 839 hectáreas corresponden al Valle del Mayo y dos mil 473 hectáreas al Fuerte Mayo.

El trigo se mantiene como el cultivo principal, con 26 mil 978 hectáreas autorizadas en el Valle del Mayo y dos mil 406 en el Fuerte Mayo. Además, se han emitido permisos para diversos cultivos alternativos, entre ellos cártamo 166 hectáreas; alfalfa mil 054 hectáreas; maíz tres mil 277; frijol 234; garbanzo 193; chile 70; tomate 28; tomatillo 220; sandía tres hectáreas; chícharo 20; cebolla 107 y calabaza 83.

En el Fuerte Mayo, además del trigo, se han autorizado 73 hectáreas principalmente destinadas a tomatillo, pastos (zacate) y frijol. Leyva Flores informó que el proceso continúa activo y que se llevan a cabo reuniones con productores y autoridades para fortalecer la organización agrícola y asegurar un ciclo productivo coordinado y eficiente.

