Urge apoyo para campo y créditos con baja tasa de interés: Alianza Campesina del Noroeste

Ciudad Obregón, Sonora.- Más allá de la declaratoria de zona de desastre, lo que se requiere es una declaratoria de emergencia o contingencia, que propicie la creación de programas por medio de los cuales se puedan satisfacer las necesidades que actualmente aquejan a los productores.

Lo anterior fue dado a conocer por el presidente de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano), Juan Pablo Mendoza Molina, quien destacó que se requieren esquemas de financiamiento.

Estamos conscientes de que no hay recursos, el Gobierno Federal no tiene y prueba de ello es que los programas de apoyo para los productores no aterrizan, como los programas de rastreo fitosanitario que se quedaron en promesas", indicó el líder campesino.