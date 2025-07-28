Productores del Valle del Yaqui respaldan huelga de hambre de agricultor de Sinaloa; Sader reitera comunicación

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Como parte del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano, productores agrícolas del Valle del Yaqui en Sonora mostraron su apoyo, este lunes 28 de julio, al líder de Campesinos Unidos de Sinaloa, Baltazar Valdez, quien inició una huelga de hambre en Culiacán, Sinaloa, por falta de apoyos al campo y retraso en pagos pendientes.

"Este documento consagra todos los derechos a los cuales el productor es beneficiario en el marco de la ley de desarrollo rural sustentable y es un respaldo inherente a la situación que están enfrentando los productores de Sinaloa, Baltazar Valdez y Campesinos Unidos, que ya tienen dos semanas con manifestaciones, tomando casetas carreteras, tomando palacio de gobierno; en un acto desesperado, inician una huelga de hambre en la que ponen en riesgo su integridad física", mencionó Mario Pablos Domínguez, presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY) quien encabezó el grupo de productores agrícolas que entregó un documento en las oficinas de la jefatura de Distrito de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Ciudad Obregón.

Baltazar Valdez, agricultor de Sinaloa

Respuesta de Sader

Por su parte, la Sader informó que da seguimiento a las demandas de los productores del Valle del Yaqui e integrantes del frente que acudieron a las oficinas de la dependencia en Cajeme. Mediante comunicado, Sader dio a conocer que tiene diálogo permanente con los productores sonorenses y mantendrá oportuno seguimiento al documento recibido. Detalló que se está trabajando en coordinación con las oficinas centrales para organizar y ejecutar la operación y entrega de los apoyos relacionados con cultivos de maíz, sorgo, trigo y cártamo.

Terminó la huelga

Unas horas después de iniciada la huelga de hambre, para la tarde de este mismo día, esta se levantó luego de que el mismo Baltazar Valdez informara que se había logrado un acuerdo con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. "Todavía no afirmamos que todo esté solucionado, pero esto representa un esperanzador inicio para la lucha colectiva que busca que el campo deje de verse como un costo y se reconozca como el pilar de la soberanía alimentaria, la estabilidad económica y el desarrollo nacional", comentó el líder agrícola.

Fuente: Tribuna del Yaqui