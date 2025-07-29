Lluvias NO son aún suficientes para la sequía; presas del Río Yaqui reciben poca agua

Ciudad Obregón, Sonora.- Una muy pobre cantidad de agua han dejado al sistema de presas del Río Yaqui las esporádicas lluvias registradas en lo que va de la temporada, consideró Humberto Borbón Valencia, director del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY).
"El sistema de presas del Río Yaqui al día de hoy tiene un almacenamiento de mil 109 millones de metros cúbicos; estamos casi al 16 por ciento del almacenamiento de la capacidad del sistema", comentó director del Distrito de Riego del Río Yaqui.
Borbón Valencia dio a conocer que sería algo severamente preocupante si se mantienen los escasos escurrimientos en lo que resta del verano.
"Realmente las aportaciones del mes de julio no han sido tan importantes como se requiere y está quedando muy por debajo de la aportación media histórica para este mes, que es de 470 millones de metros cúbicos y apenas estamos rebasando los 250", aseguró el encargado del DRRY.
Fuente: Tribuna del Yaqui