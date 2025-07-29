Trampeo de mosca del gusano barrenador: La ESTRATEGIA de Sonora para lograr aperturar la frontera

Comparta este artículo

Estación Don, Sonora.- El Gobierno de Sonora, encabezado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, en conjunto con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), está trabajando en acciones puntuales para proteger al estado del Gusano Barrenador del Ganado (GBG). Y como parte de esto se comenzó con una nueva acción en el sur de Sonora; aquí te contamos.

Se trata del programa de trampeo de la mosca del gusano barrenador en los municipios del sur de Sonora; estas acciones son necesarias para poder avanzar en la regionalización de Sonora y Chihuahua y forman parte de los requisitos establecidos por el Departamento de Agricultura (USDA, sigla en inglés) y el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS) de los Estados Unidos.

Hay que recordar que, desde el cierre de la frontera para la exportación de ganado el pasado 7 de julio, tras haber aparecido un nuevo caso de gusano barrenador en Veracruz, las autoridades han puesto manos a la obra para hacer frente a la situación. Hay que recordar que fue la frontera de Agua Prieta en Sonora la primera y única en reaperturar el paso de ganado de a pie en México el pasado 5 de julio para cerrar dos días después.

Celida López Cárdenas, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), señaló que el monitoreo se lleva a cabo con el respaldo del Comité de Campaña contra la Tuberculosis Bovina y Brucelosis, así como del Comité de Inspección Pecuaria del Estado de Sonora (CIPES), mediante la instalación de trampas especializadas en puntos estratégicos del sur de la entidad, con el fin de detectar la posible presencia del insecto.

Con esto se busca confirmar la ausencia del gusano barrenador y fortalecer el estatus sanitario del estado, en beneficio directo de miles de productores pecuarios. López Cárdenas detalló que el trampeo será continuo y se complementará con labores de inspección sanitaria y campañas de información dirigidas al sector ganadero.

El trampeo consiste en la colocación de un banderín amarillo, impregnado con adhesivo y dos componentes atrayentes que permiten capturar la presencia del insecto. Y se colocan en puntos de concentración de ganado y tránsito de animales, como corrales de acopio para exportación, engordas, cuarentenarias, rastros y subastas ganaderas.

