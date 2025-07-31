Programa de Fertilizantes Bienestar se extiende para pequeños productores de Sonora; esta es la FECHA límite

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Una buena noticia para los pequeños productores de Sonora, pues la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) amplió el plazo para solicitar ser parte del Programa Fertilizantes para el Bienestar. Debes saber que la fecha límite se ajustó hasta el próximo 6 de agosto; aquí te contamos los detalles para que puedas acceder al registro.

Por la alta demanda del programa, en esta su segunda etapa, se excedieron los tres mil 500 apoyos; por lo que ahora se proyecta que se alcancen los siete mil nuevos beneficiarios, esperando que para el final del año sean un total de 12 mil, teniendo en cuenta que en la primera etapa fueron cinco mil 200 los apoyados.

Juan Manuel González Alvarado, representante de la Sader en Sonora, encabeza el registro de los pequeños productores a este programa, siempre recordando los beneficios de acceder a este. Indicó que el tope de los apoyos dependerá del número de agricultores que alcancen a beneficiarse.

En la primera etapa, que comenzó el pasado 23 de mayo de 2025 y la cual tiene un 81 por ciento de avance en su entrega, ya contaba, como se dijo, con cinco mil 200 beneficiarios, por lo que serán, sumado a esta segunda etapa, un total estimado de 12 mil 200 pequeños productores apoyados en Sonora este año.

Al corte del 31 de julio, son cuatro mil 847 productores los que se han registrado para recibir el apoyo gratuito en esta segunda etapa. Si bien, al comenzar el programa el 23 de mayo, se dijo que la entrega de fertilizantes era para 58 municipios, ya con la actual convocatoria el apoyo estará destinado a los 72 municipios de Sonora.

Si eres pequeño productor y quieres acceder al programa, debes buscar tu Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) o Distrito de Riego más cercano; si estás en Hermosillo, puedes acudir a la Secretaría de Agricultura DDR #144.

¿Qué es Fertilizantes para el Bienestar?

Este programa forma parte de los apoyos del Gobierno Federal que se implementaron cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue presidente de México y que ahora tiene su continuidad con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En Sonora el proyecto es impulsado por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y el representante de Agricultura en el estado, Juan Manuel González Alvarado.

Conoce la fecha límite para acceder al programa

Fuente: Tribuna del Yaqui