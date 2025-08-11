Sonora: Calamar gigante regresa a Guaymas tras dos meses, pero no hay compradores

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Tras ausentarse durante poco más de dos meses de la región, el calamar gigante ha regresado a aguas del litoral de Guaymas y Empalme. Desafortunadamente, en estos momentos no hay compradores, por lo que pocos pescadores se están aventurando a salir a su captura.

Gilberto Cota Valdez, presidente de la Federación de Cooperativas de Empalme, dio a conocer que desde la semana pasada se empezó a avistar calamar en la ribera, pero lamentablemente en estos momentos no es negocio, pues su captura solo representaría gasto para los pescadores.

Los compañeros pueden tener una buena producción si salen, agregó, pero de nada sirve si no hay compradores, y entonces solo serían pérdidas por gasto de combustible y otros insumos, en lugar de obtener ganancias.

Recordó que hace poco más de dos meses, cuando regresó el calamar a esta región luego de 16 años de haber 'desaparecido¿, tuvieron una buena producción, con alrededor de 900 kilogramos por panga, y eso generó una buena derrama económica en la localidad.

Cota Valdez dijo que ahora son pocos los que están saliendo a su captura, con todos los riesgos que ello representa, porque si se le da un manejo no adecuado al producto, pierde valor y ya es poco atractivo para los compradores, "cuando los haya".

A las horas de haber sido capturado, el producto toma un color rosado si no tiene un manejo adecuado con hielo, y eso ya le quita valor y los compradores ya no lo quieren así, puntualizó.

Manifestó que ahora solo resta esperar que haya compradores y no desaprovechar la presencia del producto, pues sería una lástima no explotarlo. 40 pesos el kilogramo, en promedio, se vendió el calamar en el anterior arribo a la región de Guaymas.

Fuente: Tribuna del Yaqui