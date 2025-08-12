Ante autoridades, productores del sur de Sonora insisten en declaratoria de desastre natural por la sequía

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Debido a la situación de sequía que se vive en el sur del estado y que ha afectado las siembras en los Valles del Yaqui y Mayo, productores del sur de la región insisten en que se debería hacer efectiva la declaratoria de desastre natural.

Al respecto, Mario Alberto Pablos Domínguez, presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY), destacó que este ya es el tercer año de sequía en el sur de la entidad, cuya consecuencia ha sido la no siembra de aproximadamente 230 mil hectáreas, generando graves consecuencias.

La no siembra de las hectáreas señaladas con anterioridad trae una parálisis económica en el sector primario y sus consecuencias en la economía de los productores y en las comunidades rurales están muy mal; por ello, es importante y apremiante que se dé la declaratoria de desastre natural", indicó Domínguez.

El también productor indicó que estas acciones son necesarias, a fin de que se activen los apoyos económicos que están establecidos en el artículo 133 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable Federal, encaminados a compensar las pérdidas que se han tenido derivadas de la situación que prevalece en la región.

Pablos Domínguez solicitó el apoyo de las autoridades locales y estatales, a fin de que se realicen las gestiones necesarias para que al sur de la entidad se le declare zona de desastre, petición que ya habían realizado con anterioridad. Por su parte, Juan Leyva Mendivil, integrante de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano), manifestó su inconformidad ante la falta de apoyos y políticas encaminadas a solucionar los problemas que enfrenta el sector agropecuario.

Indicó que uno de los problemas es que no existen organizaciones financieras o bancarias que les otorguen créditos a los productores, debido a que no existen precios que les garanticen el pago de los mismos.

Buscan que se apoye por la falta de agua

Fuente: Tribuna del Yaqui