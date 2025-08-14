Pescadores del sur de Sonora piden adelantar fechas para la pesca de camarón

Comparta este artículo

Huatabampo, Sonora.- Pescadores del Puerto de Yavaros esperan con ansias el levantamiento de la veda del camarón, debido a que aseguran estar pasando por una temporada de pesca crítica. Ramón Valenzuela Ruelas, presidente de la cooperativa 'Loma Parda', señaló que el camarón ya muestra buen tamaño, por lo que esperan que el levantamiento de la veda se dé a finales de agosto y no se retrase como en años anteriores, donde se ha llegado a levantar hasta el mes de octubre.

Cabe señalar que en las costas de la región del Mayo, cada año salen poco más de mil embarcaciones en busca del 'oro rosado', por lo que la pesca del camarón resulta de suma importancia para la economía de las familias en el sur de Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui