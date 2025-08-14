Preocupa a pescadores ribereños próxima temporada camaronera en Guaymas y Empalme

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Debido a que las autoridades de pesca ni tan siquiera han informado sobre los muestreos que se hacen, y tomando en cuenta lo tardío que se abrió el año pasado, los pescadores ribereños de Guaymas y Empalme mantienen una gran incertidumbre sobre la apertura de la próxima temporada extractiva de camarón.

El presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras de Empalme, Gilberto Cota Valdez, manifestó que tampoco ha habido inspección y vigilancia en el litoral regional, o al menos no se han visto los inspectores de pesca realizando su trabajo, lo que ha dado pie a la captura ilegal del producto, y por ende a su depredación. "Son varios factores que nos están dando una mala señal; por eso tememos que la próxima temporada vaya a ser como la anterior, que fue una de las peores en la historia reciente en el sector", expresó.

Recordó que el año pasado la decisión del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentable (Imipas) sobre el cierre a la veda del camarón fue totalmente unilateral, sin pedir opinión a los pescadores, dejando la apertura extractiva para el 2 de octubre, lo que resultó una fecha muy tardía para el sector ribereño.

Cota Valdez expuso que su propuesta es que la temporada se abra a más tardar el 15 de septiembre para los ribereños, pues para ese entonces ya hay tallas y volumen en aguas del litoral. Comentó que, en lo que se da la apertura a la temporada camaronera, los trabajadores del mar le están ‘entrando’ a la jaiba, producto con el que están logrando subsistir muchas familias del sector. "Esperemos que la madre naturaleza nos favorezca en esta ocasión y que ahora sí tengamos un buen año, porque ya han sido muchos muy malos”, puntualizó el líder pesquero.

En cifras

25

De agosto proponen pescadores del sur de Sonora que se ponga fin a la veda del camarón.

300

Embarcaciones menores, aproximadamente, salen a la captura del camarón en Guaymas y Empalme.

