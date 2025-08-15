Conforman nuevo Consejo para atender el Desarrollo Rural Sustentable en Caborca

Comparta este artículo

Caborca, Sonora.- Autoridades de los tres niveles de gobierno y representantes del sector agropecuario participaron en la instalación del Consejo Distrital para el Desarrollo Rural Sustentable del distrito 139. El evento se realizó en la sala de juntas de la asociación de productores de frutas y hortalizas de Caborca.

El acto contó con la presencia del alcalde de Caborca, Abraham Mier, así como de Juan Manuel González Alvarado, representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Sonora; y Celida López Cárdenas, secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) del estado.

Formalizan Consejo Distrital de Desarrollo Rural en Caborca

Durante su participación, el alcalde Mier señaló la importancia de que la región reciba apoyos que atiendan los retos del sector primario, destacando el papel de los agricultores, ganaderos y pescadores en la productividad del distrito.

El Consejo busca establecer mesas de trabajo permanentes, dar seguimiento a acuerdos y promover gestiones ante instancias estatales y federales, con el fin de atender las necesidades de los productores del distrito.

Autoridades y productores conforman Consejo de Desarrollo Rural

También asistieron Marcelo Vanegas Santini, presidente de la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de Caborca; Alfonso Ruy Sánchez Almada, presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal; Arturo Peñuñuri Pineda, presidente de la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego 037; y José Ramsés Ortega Reyna, jefe del Distrito de Desarrollo Rural 139.

Participaron además presidentes municipales y representantes de los municipios de Altar, Atil, Sonoyta, Oquitoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, Sáric y Tubutama, así como representantes de dependencias estatales y federales, y asociaciones ganaderas del distrito.

Fuente: Tribuna del Yaqui