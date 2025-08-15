¿Reanudan exportaciones? México y EU pactan plan binacional contra gusano barrenador del ganado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras las complicaciones por el gusano barrenador en meses anteriores que debilitaron las relaciones entre México y Estados Unidos en materia de exportación de ganado, ambos países han logrado llegar a un acuerdo con un plan binacional que permita contrarrestar las consecuencias que la plaga les trajo al comercio; de esta manera se espera que en un futuro las exportaciones puedan volver a llevarse a cabo con normalidad.

Según un comunicado realizado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el día de hoy firmaron el plan de acción de Aphis-Senasica, con el objetivo de controlar la plaga. "El día de hoy se firmó el Plan de acción de Aphis-Senasica para el control del gusano barrenador del ganado, entre el secretario federal, Julio Berdegué, y la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA, por sus siglas en inglés), Brooke Rollins", señalaron.

Este plan de acción fue hecho a partir de un taller realizado en julio por expertos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas de Estados Unidos. "Comenzaron a elaborar el Plan de Acción durante un taller de trabajo realizado los días 22, 23 y 24 de julio en la Ciudad de México", explicaron en el texto.

Entre el conjunto de criterios que la propuesta contiene se encuentran la regionalización del territorio nacional, un protocolo para la importación segura de ganado sano por vía marítima, la adopción de una innovadora estrategia de monitoreo basada en trampas con atrayente de la mosca, además del criterio de que la movilización de ganado dentro del territorio nacional solo podrá realizarse desde corrales certificados por el Senasica en origen hacia corrales igualmente certificados en destino del ganado.

Aledaño a esto, el plan que fue aprobado trabaja temas como el control de la movilización del ganado, la vigilancia de la dispersión de la plaga, las importaciones y movimiento de ganado desde Centroamérica a México, la vigilancia en animales domésticos y fauna silvestre, así como los lineamientos para decisiones sobre posibles nuevas suspensiones en el futuro. Resaltando que estará participando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del Gobierno de México.

Finalmente, señalo que desde hace tiempo México propuso la colaboración entre ambos países con un plan de acción, puesto que el gusano barrenador afectó no solo al comercio mexicano, sino al comercio estadounidense. "Ambas autoridades celebraron la firma del acuerdo que formaliza las aportaciones estadounidenses para habilitar la nueva planta en Metapa de Domínguez, Chiapas, la cual producirá hasta 100 millones de moscas estériles", finalizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui