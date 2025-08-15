Sonora se suma a trabajar en el plan binacional contra gusano barrenador

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Respalda la Unión Regional Ganadera de Sonora (UGRS) trabajar en conjunto con el gobierno americano de forma binacional para erradicar al gusano barrenador, afirmó Juan Ochoa Valenzuela.

El presidente de la Unión Regional Ganadera de Sonora dijo que, ante las recientes declaraciones del gobierno de los Estados Unidos, se sumarán los ganaderos de la entidad para trabajar en las condiciones propuestas y acelerar el proceso de reapertura de la frontera.

Ella (la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos de América, Brooke Rollins) habló de una excelente relación y cooperación de parte del secretario de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de México, Julio Berdegué, y ellos, y que están trabajando realmente en acciones positivas para contrarrestar y hacer retroceder al gusano barrenador en el país", señaló el líder ganadero.

Recordó que desde Sonora se trabaja en el trampeo y la regionalización, junto con autoridades nacionales, pero también se gestionó la reapertura de las dos cuarentenarias, la de Nogales y la de Agua Prieta, y que se desfogue la necesidad de que se cuente con ambos puertos de exportación.

Plan de acción de Aphis-Senasica

El plan incluye criterios y medidas propuestas por nuestro México y que ahora son reconocidas por los Estados Unidos, entre ellas, la regionalización del territorio nacional, el protocolo para la importación segura de ganado sano por vía marítima, la adopción de una innovadora estrategia de monitoreo basada en trampas con atrayente de la mosca y el criterio de que la movilización de ganado dentro del territorio nacional solo podrá realizarse desde corrales certificados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

