Crisis por sequía: El hato ganadero se agota en valle Guaymas y Empalme

Guaymas, Sonora.- Resultado de la grave sequía que se vive desde hace varios años en la región, el hato ganadero en el valle de Guaymas y Empalme tiende a desaparecer, del que hoy en día solo queda aproximadamente un 30 por ciento.

Lo anterior ha traído serios problemas a los abasteros, a los que cada vez se les dificulta más poder comprar reses en esta región, y se ven en la necesidad de buscar en Hermosillo o Ciudad Obregón, lo que les incrementa el costo, manifestó Ángel Zenea Osuna.

El abastero y presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Municipal Centro, en Empalme, dijo que son muy pocos los productores que quedan en el valle, pues los que había han preferido vender sus animales antes que se les mueran de hambre.

Si para este mes no llueve y brota el zacate buffel, definitivamente el sector ganadero en esta región va a desaparecer, porque esos pocos productores que quedan van a vender; no les va a quedar otro camino, apuntó.

Ante esa escasez de reses, hay abastecedores y carniceros, como un servidor, que duramos días sin trabajar, y por tanto no hay ventas, y con ello no hay ingresos, lo que se traduce en problemas para llevar el sustento a casa", puntualizó.

Zenea Osuna manifestó que la sequía y el encarecimiento del alimento para el ganado han hecho incosteable la actividad ganadera en esta zona, por eso quienes aún quedan prefieren vender.

El problema de la sequía no se queda solo en el sector ganadero, sino que se traslada a los hogares de la región, en donde el dinero cada vez alcanza menos para comprar alimentos como la carne, porque ahora cuesta un poco más cara, apuntó.

Fuente: Tribuna del Yaqui