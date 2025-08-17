Usuarios de módulos de riego del Valle del Yaqui piden "justa distribución" de agua

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Con la consigna de 'Agua para todos', un grupo de usuarios de distintos módulos de riego del Valle del Yaqui exigieron la renovación de las mesas directivas. Los productores agrícolas denunciaron una presunta falta de transparencia en los módulos y pidieron, incluso, la intervención de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Aprovecharon para hacer un urgente llamado a las autoridades competentes, para que intervengan en la solicitud de la convocatoria para la renovación de las mesas directivas. Comisariados ejidales y representantes de distintos ejidos de la región aseguraron que no hay distribución justa y transparente del recurso hídrico, tampoco informes anuales, lo que perjudica a los pequeños productores.

Productores inconformes

"Queremos democracia y sanciones para estos actos, no somos gente que queremos dividir, no somos guerrilleros, solo queremos lo justo, un cambio verdadero en beneficio del sector social y de la pequeña propiedad", comentó Bernardo Navarro, usuario del módulo 8. Esther Alicia Murrieta, representante del ejido El Águila, denunció la distribución discrecional del agua, especialmente crítica en este periodo de sequía.

"Se están violando los estatutos, el agua se está distribuyendo como ellos quieren y queremos que sea para todos", dijo. Por su parte, Carlos Arturo Bara López, productor del ejido San Ignacio Río Muerto, señaló que desde hace años no se realizan elecciones ni asambleas informativas en varios módulos, lo que ha generado desconfianza y descontento entre los usuarios.

"Solicitamos a Conagua su intervención para que se lance la convocatoria en los distintos módulos, ya que tienen muchos años que no hay renovación ni asambleas informativas; hay una muy seria inconformidad en el Valle del Yaqui", comentó. Por otro lado, Genoveva Soto Valadez, comisariada ejidal de Chumampaco 1, manifestó que la economía del sector está cada vez más complicada.

Fuente: Tribuna del Yaqui