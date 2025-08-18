ALFONSO DURAZO

Asegura Alfonso Durazo transparencia en la construcción de presas en el Río Sonora

El gobernador de Sonora aseguró que estas obras tienen como propósito apoyar en la problemática de la sequía que actualmente atraviesa el estado

Construcción de presas en el Río SonoraCréditos: Internet/Ilustrativa
Por Aarón Araiza
Escrito en CAMPO el

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, garantizó transparencia total y el consenso de los pobladores del Río Sonora para comenzar con la construcción de las presas en dicha zona.

El mandatario señaló que la construcción de la serie de presas busca hacer frente a la sequía que atraviesa Sonora, pero hay desinformación de los pobladores que aún se oponen.

Te podría interesar

Las obras beneficiarán a los pobladores y sentarán las bases para solventar temporadas de sequía, añadió, por lo que es necesario seguir consultando a los pobladores y darles a conocer, por todo el Río Sonora, los beneficios que se proyectan a largo plazo. "Estamos platicando con ellos; la verdad es que la inconformidad surge de la falta de información. En este momento, estamos ya en contacto absolutamente con todos los grupos", refirió.

7 mil 500 millones de pesos se tienen presupuestados para el sistema de presas que apoyarán con agua a Hermosillo.

Fuente: Tribuna el Yaqui

Temas

Alfonso Durazo Río Sonora Presas en Sonora
Google News