Asegura Alfonso Durazo transparencia en la construcción de presas en el Río Sonora

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, garantizó transparencia total y el consenso de los pobladores del Río Sonora para comenzar con la construcción de las presas en dicha zona.

El mandatario señaló que la construcción de la serie de presas busca hacer frente a la sequía que atraviesa Sonora, pero hay desinformación de los pobladores que aún se oponen.

Las obras beneficiarán a los pobladores y sentarán las bases para solventar temporadas de sequía, añadió, por lo que es necesario seguir consultando a los pobladores y darles a conocer, por todo el Río Sonora, los beneficios que se proyectan a largo plazo. "Estamos platicando con ellos; la verdad es que la inconformidad surge de la falta de información. En este momento, estamos ya en contacto absolutamente con todos los grupos", refirió.

7 mil 500 millones de pesos se tienen presupuestados para el sistema de presas que apoyarán con agua a Hermosillo.

Fuente: Tribuna el Yaqui