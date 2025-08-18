Buscan Durazo y Sheinbaum mercados alternos para beneficiar a ganaderos sonorenses

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El gobernador Alfonso Durazo informó que espera que el próximo jueves se anuncie un programa especial de apoyo para ganaderos; además, sostendrá nuevas reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum para avanzar en un acuerdo que permita ampliar la exportación ganadera desde Sonora hacia mercados internacionales.

El mandatario estatal señaló que el miércoles se tiene en agenda la nueva reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum y otro encuentro tentativamente el jueves, en los cuales se buscará abordar las condiciones para incrementar el potencial productivo.

Subrayó que en recientes encuentros con funcionarios del Gobierno Federal, se lograron avances muy importantes en beneficio de los ganaderos sonorenses.

Estamos diseñando respuestas que nos permitan generar alternativas para la producción ganadera sonorense, de tal manera que no dependa exclusivamente de la posibilidad de exportación", dijo.

Durazo Montaño indicó que se busca impulsar opciones que otorguen valor agregado a la producción primaria, para que no se limite únicamente a la exportación de ganado en pie. Además, resaltó que sería durante la Mañanera del Pueblo del jueves cuando se dé a conocer este esquema.

Fuente: Tribuna del Yaqui