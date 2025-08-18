Exigen suspender importación de ganado centroamericano a México por gusano barrenador

Comparta este artículo

Tapachula, México.- La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) pidió al Gobierno de México suspender de inmediato la importación de ganado bovino proveniente de Nicaragua, Honduras y Guatemala, debido a los brotes activos de gusano barrenador detectados en esos países.

Mediante un comunicado, la organización también exigió el cierre de la frontera sur para frenar el tráfico ilegal de hasta 800 mil cabezas de ganado procedentes de Centroamérica, animales que, aseguran, están infectados con el parásito y han provocado pérdidas millonarias a los productores mexicanos, al impedir la exportación de ganado en pie a Estados Unidos (EU).

La entrada de bovinos extranjeros no solo compromete la bioseguridad nacional, sino que también devalúa el precio del ganado local hasta en un 40 por ciento, en un contexto donde la frontera con EU permanece cerrada al ganado en pie mexicano", advirtió Álvaro López Ríos, dirigente nacional de la UNTA.

Una de las principales preocupaciones de la organización es la reciente importación de más de cinco mil cabezas de ganado nicaragüense por parte del empresario Jesús Vizcarra Calderón, propietario de SuKarne. El ganado llegó por el puerto de Mazatlán con destino al estado de Durango, hecho que fue calificado por la UNTA como un riesgo sanitario significativo.

Frente a esta situación, la UNTA también lamentó la tardanza en la operación de una nueva planta para la producción de moscas estériles en Chiapas, la cual fue acordada entre México y EU y está pensada para controlar y erradicar el gusano barrenador. Esta planta, según la organización, no estará en funcionamiento pleno hasta el primer semestre de 2026.

Además, la organización hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para implementar un programa urgente de fomento ganadero que beneficie a pequeños y medianos productores, así como para sancionar a los funcionarios que permiten el ingreso ilegal de ganado infectado al país.

Fuente: Tribuna del Yaqui