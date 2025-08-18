Invitan al Primer Foro Internacional de Diversificación Productiva en Cajeme

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Para impulsar la reconversión agrícola, la innovación tecnológica y la diversificación productiva como ejes estratégicos frente a los retos del cambio climático, el Gobierno del Estado realizará el Primer Foro Internacional de Diversificación Productiva en Cajeme.

El evento se llevará a cabo los días 28 y 29 de agosto en el Centro Magno de Cajeme, con la participación de especialistas nacionales e internacionales en materia agrícola, sustentabilidad y desarrollo rural.

A través de esta estrategia se busca fortalecer la competitividad del sector agropecuario mediante la promoción del intercambio de experiencias, conocimientos y modelos exitosos que generen oportunidades comerciales en mercados regionales, nacionales e internacionales.

La titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), Célida López Cárdenas, explicó que, a través de conferencias y paneles, se abordarán temas como agricultura en zonas áridas, sistemas agroalimentarios sostenibles, uso eficiente del agua, nuevas tecnologías, comercialización y experiencias exitosas en la producción de cultivos alternativos como oleaginosas, nopal forrajero y aguacate.

