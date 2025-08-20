Empalme: Aranceles de Donald Trump 'pegaría' a próxima temporada camaronera

Comparta este artículo

Empalme, Sonora.- “Si de por sí la próxima temporada extractiva de camarón ya es incierta, la situación se torna peor aún con el tema de los aranceles que el presidente de los Estados Unidos (EU), Donald Trump, está imponiendo a casi todos los productos mexicanos”, manifestó Gilberto Cota Valdez.

El presidente de la Federación de Cooperativas de Empalme dijo que la gran mayoría del camarón que se produce en esta región va al mercado norteamericano, en el que, además, durante los últimos años no ha tenido buen precio.

Expuso que, si bien aún no hay nada concreto sobre cobro de arancel al camarón mexicano, esto no se puede descartar, dado los ‘arranques’ que tiene el presidente del vecino país del norte.

Advirtió que de imponerse aranceles al producto sería darle el tiro de gracia, pues con bajas capturas, sin precio y un aumento progresivo en los costos de producción, simple y sencillamente la actividad va a ser más incosteable.

Cota Valdez estimó que en los últimos 10 años la utilidad se ha reducido en alrededor de un 50 por ciento, lapso en el cual el precio del camarón se mantiene prácticamente igual en el mercado de los EU, mientras el precio de la gasolina no ha dejado de subir, incluidos otros insumos.

Recordó que en el 2001 el precio del camarón talla 16/20 estaba en siete dólares, el cual se ha desplomado a los cuatro dólares, mientras que el Under 10, de 13 dólares cayó a 10.

“Con el margen de utilidad que le queda, un pescador no puede ni pensar en comprar un motor nuevo para su embarcación, cuando antes hasta podían adquirir dos por temporada, y ahora, sin subsidio, no se puede”, anotó.

28 pesos cuesta el litro de gasolina ‘roja’ que utilizan los motores, cuando en 2001 era de 6.74 pesos.

Fuente: Tribuna