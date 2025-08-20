Sader en Sonora invierte 10.8 mdp para fortalecer el distrito de Sahuaripa

Comparta este artículo

Sahuaripa, Sonora.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Sonora informó que se ha destinado una inversión de 10 millones 899 mil pesos para fortalecer las actividades productivas en el distrito de Sahuaripa, que comprende a los municipios de Sahuaripa, Arivechi, Bacanora y Yécora.

Entre los programas y acciones que se impulsan en la zona se encuentran Producción para el Bienestar en Granos, el Programa Especial de Energía para el Campo (PEUA), Fertilizantes para el Bienestar (primera y segunda etapa), así como capacitaciones contra el gusano barrenador.

El representante de Sader en Sonora, Juan Manuel González, enfatizó la importancia de llevar a cabo los 12 Consejos Distritales en el estado, espacios que permiten dar seguimiento a los programas federales en cada región y, al mismo tiempo, escuchar y atender las necesidades del sector primario.

El funcionario explicó que todo lo visto en los 12 Consejos Distritales servirá para llevarle al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, las necesidades y solicitudes de los productores, así como a Julio Berdegué, secretario de Agricultura.

Fuente: Tribuna del Yaqui