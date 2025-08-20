Sader en Sonora invierte 10.8 mdp para fortalecer el distrito de Sahuaripa

Sahuaripa, Sonora.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Sonora informó que se ha destinado una inversión de 10 millones 899 mil pesos para fortalecer las actividades productivas en el distrito de Sahuaripa, que comprende a los municipios de Sahuaripa, Arivechi, Bacanora y Yécora.
Entre los programas y acciones que se impulsan en la zona se encuentran Producción para el Bienestar en Granos, el Programa Especial de Energía para el Campo (PEUA), Fertilizantes para el Bienestar (primera y segunda etapa), así como capacitaciones contra el gusano barrenador.
Te podría interesar
- Sader
Sader comienza hoy nueva campaña contra gusano barrenador de la mano de pequeños ganaderos y asociaciones
- Sader
Sader y Gobierno de Sonora amplían programas para beneficio de pequeños productores
- gusano barrenador
Sader refuerza en Sonora la capacitación contra el gusano barrenador de mano de los productores
El representante de Sader en Sonora, Juan Manuel González, enfatizó la importancia de llevar a cabo los 12 Consejos Distritales en el estado, espacios que permiten dar seguimiento a los programas federales en cada región y, al mismo tiempo, escuchar y atender las necesidades del sector primario.
El funcionario explicó que todo lo visto en los 12 Consejos Distritales servirá para llevarle al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, las necesidades y solicitudes de los productores, así como a Julio Berdegué, secretario de Agricultura.
Fuente: Tribuna del Yaqui