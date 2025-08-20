Valle del Yaqui: Agricultores piden que proceda la declaración de emergencia por sequía

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Agricultores piden que proceda la declaratoria de emergencia entregada al Gobierno del Estado y al Gobierno Federal ante la falta de agua y lluvias de los últimos años, informó Luis Cruz Carrillo.

El presidente de la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora señaló que la sequía ha afectado principalmente a los productores del valle del Mayo y del Yaqui porque es el segundo ciclo en el que no se han presentado lluvias significativas.

Dijo que los agricultores no tienen expectativas de que el ciclo de lluvias incremente antes del 1 de octubre, cuando inicia el periodo de siembras, debido a que la temporada este 2025 es menor a la del año pasado.

“Tenemos esperanza en lo que resta de agosto a septiembre, pero sí, el ciclo se está acabando y aquí venimos al Congreso para conocer sobre los presupuestos que se quieren aplicar”, explicó.

Cruz Carrillo señaló que, además de la sequía, hay un retraso en el pago de los apoyos de la federación, lo que complica iniciar la cosecha en octubre.

Si no llueve o no llegan los apoyos, advirtió que están en riesgo miles de empleos debido a que la mayoría de las personas del Valle del Yaqui se dedican a la cosecha de las temporadas.

Por último, confió en que se atenderá la solicitud, pues tienen el respaldo del Gobierno del Estado para gestionar los apoyos necesarios durante la nueva temporada, la cual iniciará en el mes de octubre a más tardar.

El diputado local del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Tadeo Mendívil Valenzuela consultó con agricultores, ganaderos y ejidatarios la propuesta de la nueva Ley de Desarrollo Rural para Sonora, la cual busca crear fondos económicos de emergencia ante situaciones climatológicas como la falta de lluvias en el estado.

Están en riesgo miles de empleos

El legislador recibió diferentes opiniones, entre las que destacan la falta o retraso en el reparto de apoyos por parte del Gobierno Federal, así como la necesidad de un fondo para emergencias como la que atraviesa Sonora, en la que también influye la caída de los precios.

“Sonora ha sido una región donde la agricultura y la ganadería forman parte fundamental de su actividad. El estado ha sido reconocido como líder a nivel nacional en la producción de trigo, espárrago, alfalfa, chile y calabaza, entre otros productos”, señaló el diputado.

La falta de agua genera pérdidas de ocho mil millones de pesos para los agricultores de Sonora; se estima que esta situación afecte más de 100 mil hectáreas destinadas a la siembra.

20,980 productores agropecuarios de Sonora se podrían beneficiar con dicho presupuesto de emergencia.

Fuente: Tribuna