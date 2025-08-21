Durazo logra que ganaderos sonorenses reciban apoyo federal tras cierre de la frontera con EU

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Sonora es uno de los tres primeros estados de la República donde se aplicará el programa especial de apoyo a ganaderos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina de este jueves 21 de agosto.

La mandataria indicó que, además de Sonora, se incluyen a Durango y Coahuila; se trata de estados productores de ganado para exportación, al igual que Chihuahua y Tamaulipas, que se incluirán en una segunda fase.

A través de este plan se ofrecerán alternativas para fortalecer la producción interna de carne y se busca garantizar la estabilidad del sector ganadero en Sonora, lo cual forma parte de una serie de medidas contempladas dentro del Plan México.

Se fortalecerá la infraestructura sanitaria para el ganado, que es clave para cumplir con los estándares internacionales y asegurar el acceso al mercado estadounidense cuando se reabre la frontera.

Desde hace más de tres meses, el sector ganadero enfrenta una severa crisis debido al cierre de la frontera con Estados Unidos como parte de las medidas de ese país por la presencia de casos del gusano barrenador en México.

Fuente: Tribuna del Yaqui