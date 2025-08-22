Agricultores de Navojoa se preparan para la tecnificación de riego en el Valle del Mayo

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Ante un posible próximo ciclo agrícola seco, los productores del Valle del Mayo en Navojoa contemplan una reconversión de cultivos, cambiando la siembra de trigo por otro plantío que necesite menor consumo de agua, esto debido al bajo almacenamiento que registra la presa Adolfo Ruiz Cortines.

De acuerdo al Informe Hidrométrico y Climatológico del Distrito de Riego 038, actualmente la presa registra un embalse de 328.2 millones de metros cúbicos (Mm3), lo cual representa cerca del 30 por ciento de su capacidad; sin embargo, se espera que el nuevo ciclo agrícola inicie en solo dos meses.

La reunión

Luis Gerardo Villalobos Hernández, presidente del Distrito de Riego 038 del Río Mayo, mencionó que los productores del Valle del Mayo mantuvieron una reunión con la directiva de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) para la presentación de cultivos y reconversión agrícola.

Precisó que durante el último ciclo solo se logró sembrar alrededor de dos hectáreas por productor, dejando a más del 70 por ciento del valle sin cubrir, por lo que resulta vital que el sur de Sonora ingrese al Plan Nacional de Tecnificación de Riego.

Durante la sesión se abordaron temas clave para el ciclo agrícola 2025-2026, incluyendo la presentación de cultivos y reconversión agrícola, la programación de procedimientos de contratación del Plan Nacional de Tecnificación de Riego; asimismo, se contó con la participación de productores", puntualizó Villalobos Hernández.

