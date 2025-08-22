Alcano considera que desde hace un año el sur de Sonora debió ser declarado zona de desastre por sequía

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que un grupo de productores e integrantes de diferentes organizaciones agrícolas acudiera al Congreso del Estado para reunirse con legisladores, con el fin de solicitar apoyo para que el sur de Sonora fuera declarado zona de emergencia, la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano) secundó la petición.

Al respecto, el secretario de la organización, Omar Alberto Guillen Partida, consideró que, desde hace aproximadamente un año, el sur de la entidad debió ser contemplado como una zona de emergencia o de desastres ante la sequía generada por la falta de precipitaciones.

"Desde hace un año debimos haber sido considerados zona de desastre por la sequía; lo lamentable es que desapareció el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), ya no existe un fideicomiso; ahora lo que existe es un programa para fondo de desastres naturales, el programa sigue recibiendo presupuesto y eso puede ayudar", indicó.

Recordó que el mencionado fideicomiso fue reemplazado por un nuevo esquema que incluye recursos presupuestarios, seguros y bonos catastróficos, gestionados principalmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Aseguradora Agropecuaria Mexicana (Agroasemex).

Cabe destacar que, en ocasiones anteriores, el presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY), Mario Pablos Domínguez, había solicitado la declaratoria de emergencia para la región, situación en la que insisten diferentes organizaciones del sur de la entidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui