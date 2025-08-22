SADER

Lanza Sader en Sonora convocatoria para apoyo agrícola; aquí te decimos cómo aplicar

Sader en coordinación con el Gobierno de Sonora, abrieron una convocatoria para apoyo agrícola, el registro del 25 de agosto al 30 de septiembre

Abren registro para apoyos agrícolas 2025 en SonoraCréditos: Archivo
Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura), en coordinación con el Gobierno del Estado de Sonora, anunció la apertura de la Primera Convocatoria 2025 del Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura, bajo el concepto de apoyo 'Atención a zonas vulnerables por riesgos climatológicos'.

El objetivo es otorgar apoyos a productores de trigo del estado de Sonora que, debido a la sequía extrema y falta de agua de riego, no pudieron sembrar durante el ciclo agrícola y optaron por reconvertir sus cultivos o realizar prácticas de manejo fitosanitario.

Productores de trigo en Sonora recibirán apoyo por sequía

Municipios beneficiados

La convocatoria está dirigida a productores ubicados en los siguientes municipios:

  • Cajeme
  • Bácum
  • Etchojoa
  • Guaymas
  • Navojoa
  • Benito Juárez
  • San Ignacio Río Muerto
  • Álamos
  • Huatabampo
  • Caborca
  • Hermosillo
  • San Luis Río Colorado

Tipos de apoyo disponibles

Los apoyos se dividen en tres modalidades:

  • Reconversión de trigo a cebada: Hasta $2,625 por hectárea para la adquisición de semilla (máximo 20 hectáreas por productor).
  • Reconversión de trigo a cártamo: Hasta $5,000 por hectárea, que incluye semilla e insumos (máximo 50 hectáreas por productor).
  • Rastreo (barbecho) fitosanitario: Hasta $1,100 por hectárea (máximo 50 hectáreas por productor).

El productor solo podrá acceder a una de las tres modalidades.

Convocatoria de apoyos para productores de trigo

Requisitos

  • Ser productor agrícola registrado en el Padrón de Productores de la Secretaría.
  • Presentar identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio y documentación que acredite la propiedad o posesión del predio.
  • Llenar la Solicitud de Apoyo (Anexo 3 de las Reglas de Operación).

Registro

El periodo de registro será del 25 de agosto al 30 de septiembre de 2025, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.
Los productores pueden registrarse:

El trámite es gratuito y una vez registrado en línea, el solicitante debe acudir a ventanilla con la documentación correspondiente. En caso de faltar algún documento, tendrá 10 días hábiles para completar su expediente.

Resultados

Los resultados serán publicados en el sitio web oficial www.gob.mx/agricultura y en las oficinas de recepción de solicitudes. La publicación podrá realizarse hasta 45 días después del cierre de ventanillas.

Fuente: Tribuna del Yaqui

