Lanza Sader en Sonora convocatoria para apoyo agrícola; aquí te decimos cómo aplicar

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura), en coordinación con el Gobierno del Estado de Sonora, anunció la apertura de la Primera Convocatoria 2025 del Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura, bajo el concepto de apoyo 'Atención a zonas vulnerables por riesgos climatológicos'.
El objetivo es otorgar apoyos a productores de trigo del estado de Sonora que, debido a la sequía extrema y falta de agua de riego, no pudieron sembrar durante el ciclo agrícola y optaron por reconvertir sus cultivos o realizar prácticas de manejo fitosanitario.
Municipios beneficiados
La convocatoria está dirigida a productores ubicados en los siguientes municipios:
- Cajeme
- Bácum
- Etchojoa
- Guaymas
- Navojoa
- Benito Juárez
- San Ignacio Río Muerto
- Álamos
- Huatabampo
- Caborca
- Hermosillo
- San Luis Río Colorado
Tipos de apoyo disponibles
Los apoyos se dividen en tres modalidades:
- Reconversión de trigo a cebada: Hasta $2,625 por hectárea para la adquisición de semilla (máximo 20 hectáreas por productor).
- Reconversión de trigo a cártamo: Hasta $5,000 por hectárea, que incluye semilla e insumos (máximo 50 hectáreas por productor).
- Rastreo (barbecho) fitosanitario: Hasta $1,100 por hectárea (máximo 50 hectáreas por productor).
El productor solo podrá acceder a una de las tres modalidades.
Requisitos
- Ser productor agrícola registrado en el Padrón de Productores de la Secretaría.
- Presentar identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio y documentación que acredite la propiedad o posesión del predio.
- Llenar la Solicitud de Apoyo (Anexo 3 de las Reglas de Operación).
Registro
El periodo de registro será del 25 de agosto al 30 de septiembre de 2025, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.
Los productores pueden registrarse:
- En línea: A través del portal SURI Agricultura: https://www.suri.agricultura.gob.mx/catalogo/tramite-linea
- Presencial: En las ventanillas de los Cader y DDR de los municipios participantes.
El trámite es gratuito y una vez registrado en línea, el solicitante debe acudir a ventanilla con la documentación correspondiente. En caso de faltar algún documento, tendrá 10 días hábiles para completar su expediente.
Resultados
Los resultados serán publicados en el sitio web oficial www.gob.mx/agricultura y en las oficinas de recepción de solicitudes. La publicación podrá realizarse hasta 45 días después del cierre de ventanillas.
Fuente: Tribuna del Yaqui